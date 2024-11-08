五大商社の一角である伊藤忠。アニメ・IP市場の開拓にいよいよ本気を出している（撮影：梅谷秀司）日本の新たな基幹産業に、あの総合商社が熱を上げている。伊藤忠商事は10月21日、人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」を国内・韓国を除くアジア地域で独占的に商品化する権利を取得した。アジアにおけるグッズ化などの需要を取り込み、権利収入の拡大を狙う。「おぱんちゅうさぎ」は、クリエーターの可哀想に！氏が手がけるSNS発