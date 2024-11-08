○経済統計・イベントなど ０８：３０日・全世帯家計調査 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １３：３０日・特定サービス産業動態統計 １４：００日・景気動向指数（速報値） １４：００日・消費活動指数 １６：４５仏・経常収支 ※日・閣議 ○決算発表・新規上場など 決算発表：マクドナルド，東洋水，ＳＵＭＣＯ，ＩＩＪ，菱ガス化，エ