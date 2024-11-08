カンファレンスリーグ（ECL）・リーグフェーズ第3節が7日に行われ、チェルシー（イングランド）とノアー（アルメニア）が対戦した。ここまでプレミアリーグでは5勝3分2敗の成績を残して4位につけるなど、悪くないスタートを切ったチェルシー。ECLの戦いにおいてもきっちり2連勝を火ざっているなか、今節は本拠地『スタンフォード・ブリッジ』に、1勝1敗の成績を残すノアーを迎えた。試合の均衡が破れたのは12分、チェルシー