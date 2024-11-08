― ダウは59セント安と3日ぶりに反落、前日の大幅高を受け利益確定の売りが優勢 ― ＮＹダウ 43729.34 ( -0.59 ) Ｓ＆Ｐ500 5973.10 ( +44.06 ) ＮＡＳＤＡＱ 19269.45 ( +285.99 ) 米10年債利回り4.328 ( -0.101 ) ＮＹ(WTI)原油 72.36 ( +0.67 ) ＮＹ金 2705.8 ( +29.5 ) ＶＩＸ指数15.20 ( -1.07 ) シカゴ日経225先物 (円建て)39690 ( +450 ) シカゴ日経