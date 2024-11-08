【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「誰だって、どんな形の夢だって見ていいし、叶えられる。そんなメッセージがステージから伝わってくる二日間に出来ると思います」（SKY-HI） 11月7日に日本テレビに放送された『D.U.N.K.第3章始動。Special！』で、2025年1月12・13日に神奈川・Kアリーナ横浜にて『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama』の開催が発表された。 このイベントは、SKY-HIと日本テ