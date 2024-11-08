8日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝152円93銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円05銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝165円23銭前後と29銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース