ガザ市内で食事の準備をする男性/Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）イスラエル軍は７日もパレスチナ自治区ガザ地区で攻撃を続け、救急当局者らによると、北部の建物への空爆では２７人が死亡した。空爆のあったジャバリヤ地区にはイスラエル軍が退避命令を出しており、激しい作戦が続けられている。ガザ地区の民間防衛隊の広報担当者によると、空爆を受けた建物は４階建てで、家を追われた５０人以上が身を寄せていた。建