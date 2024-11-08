麻生太郎ばりのインパクトフジテレビの女性アナウンサー、原田葵（24）。人気アイドルグループ・櫻坂46（旧・欅坂46）の元メンバーであり、在籍時代は“インテリ女王”として名を馳せたこともあった。だが10月28日放送の『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系）出演時の誤答がテレビ界で“話題”となっている。この日、同番組にはNHKやキー局出身のアナウンサー10名が集結。彼らに必須の技能である滑舌テストや難読漢字の書き取り