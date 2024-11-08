今夏の全日本学童野球大会初出場…埼玉・山野ガッツ「小学生はステップアップの段階」少子化の時代に88人の部員数を抱え、完全学年別で大会に出場するマンモス学童野球チームが埼玉県越谷市にある。山野（さんや）ガッツは今夏、創部54年目にして“小学生の甲子園”と呼ばれる「高円宮杯第44回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」に初出場。全国の強豪が集まる大会で1勝を挙げ、続く2回戦では連覇を狙う新家ス