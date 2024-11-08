Googleは著作権侵害対策の取り組みとして、主に権利者からのDMCA削除リクエストに従って、違法なコンテンツをGoogle検索の検索結果から削除しています。この削除リクエスト数は記録的なレベルで増加しており、2024年1月中旬の段階ではリクエスト総数が77億4931万件でしたが、11月に入り100億件を突破したことが確認できます。Google Transparency Reporthttps://transparencyreport.google.com/copyright/overviewGoogle Asked to