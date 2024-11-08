熊野川河口付近で建設中国土交通省 紀南河川国道事務所は2024年11月7日、和歌山・三重県境で進められている「新宮紀宝道路」について、12月7日 15時に開通すると発表しました。熊野川を渡る新宮紀宝道路新宮紀宝道路は、いわゆる「紀伊半島ぐるり一周道路」の一環です。【画像】超便利!? これが壮大な「新宮紀宝道路」のルートと工事状況です（19枚）壮大に思われたこの計画も、気づけば今や、近畿道の紀伊田辺ICから南下し