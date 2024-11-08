あっけないトランプ勝利第50回衆院選挙に続き、第47代米大統領選挙の結果に接して心底、痛感した。選挙予測は国を超えて難しいものであると―。筆者は僅か1週間前の10月下旬、外務省幹部と昼食を共にした。話題はもちろん、「大接戦」とされた米大統領選の票読みである。勝者はドナルド・トランプ（前大統領）？ それともカマラ・ハリス（副大統領）？ を繰り返す筆者に嫌気を覚えたのか、「賭けサイト・カルシ（Kalshi）で身銭を