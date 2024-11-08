【連載インタビュー2回目】「素の志村けんさん」で人気のレッツゴーよしまさ（35）はモノマネ芸人と、アミューズメント系企業社員の“二刀流”。ブレーク後も週５日の勤務を続け、終業後にテレビ局へ向かう日々だ。会社からは正式にモノマネを副業として認められて活動している。金銭面ではすでに会社員の給料を上回っているというが、それでも「どちらが本業とは考えたことがない」と語る。その理由とは−−。（鈴木美香）ク