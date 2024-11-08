この勝ち方ができればもう大丈夫だ。ファンにそう思わせるには十分な内容だっただろう。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」11月7日の第1試合は渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）が逆転トップ。2時間オーバーの長丁場を粘りの麻雀で勝ち切った。【映像】白鳥、死闘の中で逆転親満貫が炸裂この試合は東家から赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）、白鳥、BEAST X・菅原千瑛（連盟）の並