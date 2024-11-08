日本の未来の命運を握るふたり、野田立憲民主党代表と石破茂首相。安部元首相に「絶対に首相にしてはいけない」と言われた石破首相。そして、民主党政権を瓦解させた野田元首相。因縁の対決になるか、刎頚（ふんけい）の友となるのか......（写真：時事）ウクライナ戦争勃発から世界の構図は激変し、真新しい『シン世界地図』が日々、作り変えられている。この連載ではその世界地図を、作家で元外務省主任分析官、同志社大学客員教