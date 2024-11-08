白みがかった削り節。カツオ節ではなく「イワシ」を削ったものなんです。しずおか産は、ふわふわ柔らか、ご飯にかけて美味しい「いわしの削り節」です。 【写真を見る】ご飯との相性も栄養も抜群!『いわしの削り節』こだわりの製法で素材の味を楽しむ【しずおか産】 創業86年、静岡市清水区の蒲原地区にある「カネジョウ」。削り節とサクラエビの専門店です。イワシやカツオなどの削り節やサクラエビの天日干しを加工・販売して