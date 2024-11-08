ＡＢＥＭＡの結婚決断リアリティー番組「さよならプロポーズ ｖｉａ ギリシャ」の第８話が７日に配信された。同作は交際しながらも結婚に踏み切れないカップルが、７日間の海外旅行を経て最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断するという内容（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）。交際約３年でプロポーズしたものの結婚に踏み切れないアオイとモナのカップル。第８話では決断の様子を配信した。決断当日