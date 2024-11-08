大リーグ公式サイトのジョン・ポール・モロシ記者が8日までに、テオスカー・ヘルナンデスはレッドソックスやオリオールズをはじめとする複数の球団から関心を寄せられていると報じた。32歳のヘルナンデスは、24年にドジャースでキャリアハイの33本塁打、オールスター選出、そしてワールドシリーズ制覇を達成した。オリオールズはFAで今季44本塁打のアンソニー・サンタンダー外野手、レッドソックスは31本塁打のタイラー・オ