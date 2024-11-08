＜11月07日のストップ高銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1801) 大成建 東証プライム [ 7,350.0 | +13.33% ] (265A) Ｈｍｃｏｍｍ 東証グロース [ 1,001.0 | +17.62% ] (269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース [ 7,110.0 | +16.36% ] (3077) ホリイフード 東証スタンダード [ 468.0 | +2