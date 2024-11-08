＜11月07日の出来高増加率２０銘柄＞ 順位 (銘柄コード)銘柄市場[ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ] 01 (2848) ＧＸ気候変日 東証ETF [ 2,108.0 | 12,012 | 1 ] 02 (2015) ｉＦ米債７無 東証ETF [ 2,078.0 | 28,766 | 36 ] 03 (2524) 農中東証指数 東証ETF [ 2,815.5 | 42,630 | 70 ] 04 (2070) ＥＳＧ女活