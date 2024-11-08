＜11月07日の十字足示現銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (168A) イタミアート 東証グロース [ 888.0 | +0.90% ] (4735) 京進 東証スタンダード [ 410.0 | +0.49% ] (5255) モンラボ 東証グロース [ 110.0 | 0.00% ] (9978) 文教堂ＧＨＤ 東証スタンダード [ 51.