＜11月07日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1309) 野村上証５０ 東証ETF [ 47,080.0 | +2.08% ] (1322) 日興パ中国Ａ 東証ETF [ 9,200.0 | +2.16% ] (1383) ベルグアース 東証スタンダード [ 3,070.0 | +0.82% ] (1572) Ｈ株ブル 東証ETF [ 5,908.0 | +2.