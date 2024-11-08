＜11月07日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1689) ＷＴ天然ガス 東証ETF [ 980.0 | +1.87% ] (2046) インドブル 東証ETN [ 33,020.0 | -1.25% ] (2096) ＧＸオフ日Ｒ 東証ETF [ 945.0 | -0.94% ] (2653) イオン九州 東証スタンダード [ 2,979.0 | +0.60% ] (