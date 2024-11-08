＜11月07日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1358) 日経２倍 東証ETF [ 51,500.0 | -0.13% ] (1380) 秋川牧園 東証スタンダード [ 996.0 | 0.00% ] (1438) 岐阜造園 東証スタンダード [ 1,950.0 | -1.86% ] (1570) 日経レバ 東証ETF [ 27,490.0 | -