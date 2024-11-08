8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比440円高の3万9680円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 40557.53円ボリンジャーバンド3σ 40027.55円ボリンジャーバンド2σ 39680.00円8日夜間取引終値 39497.58円ボリンジャーバンド1σ 39381.41円7日日経平均株価現物終値 39080.00円5日移動平均 38967.60円25日移動平均 38925.00円