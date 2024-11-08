映画『ワイルド・スピード』などで知られた故ポール・ウォーカーさんが、実は映画業界をあまり好きでなかったと、弟が明かした。ポールさんは、2013年11月に交通事故で40歳にしてこの世を去った。ポールの弟コディによると、映画業界で働くことにより、娘メドウと十分な時間を過ごすことができないとポールは苛立ちを感じていたという。 【写真】ポールの一人娘、女優メドウ・