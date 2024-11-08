ポストシーズンに出場して要所で一発を放ったフォード。(C)産経新聞社活動期間は約半年。それでも悲願の戴冠に貢献した助っ人にとって日本での日々は刺激の多い半年間だったようだ。現地時間11月6日に米ポッドキャスト番組『Foul Territory』のゲスト出演したDeNAのマイク・フォードは日本での経験について様々に語った。【動画】ハマの夜空を彩った美しい放物線フォードの確信弾をチェック電撃的な入団だった。32歳のフォ