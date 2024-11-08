イングランド1部トッテナムに11年半在籍した元フランス代表GKウーゴ・ロリスは現在アメリカMLSロサンゼルスFCでプレーしている。イギリスメディア『Mail Online』は、そんな彼が自伝の中でトッテナム時代に抱いていたある不安を明かしたと報じた。自伝でロリスは、Amazon社によって撮影されたドキュメンタリー「オール・オア・ナッシング」の撮影がチームにストレスを与えていたと告白。撮影中はチームの施設内のあちこちに小型カ