現在、約100万人が高齢者向けの介護施設に入居している。東京大学名誉教授の黒木登志夫さんは「認知症で高齢者ホームに入った私の妻は、施設内で転倒し再骨折、大出血した。介護施設が安全な場所とは言えないことを痛感した」という――。（第3回）※本稿は、黒木登志夫『死ぬということ』（中公新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／byryo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／byryo■高齢者の骨折は、とき