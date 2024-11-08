元タレントの田代まさし氏（68）が、8日までに更新されたジャーナリスト丸山ゴンザレス氏のYouTubeチャンネル「丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニー」に出演。一番稼いでいた時の収入を告白した。今回の動画では、田代氏が、師匠の志村けんさんらとの交流の中で、さまざまな芸能界のビッグな人たちと接してきた当時ならではのぶっ飛んだエピソードなどが多数明かされるなどした。丸山氏が「年収ベースでいうと一番稼いでいたのは何歳