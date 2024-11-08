自身が主演を務めるドラマ『ドクターX』（テレビ朝日系）の映画化（12月6日公開）にあわせて、10月31日に開催されたワールドプレミアに出演した米倉涼子（49）。時折、涙を見せながら「作品を見納めてほしい。12年間の絆の集大成だから」と語った。【写真】黒いストッキングで美脚を魅せる米倉涼子2012年に放送がスタートした同ドラマは、米倉演じるフリーランスの“絶対失敗しない”天才外科医・大門未知子の活躍を描いている