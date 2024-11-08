会社でもよく目にするこの漢字、今まですっかり読み間違いをしていた……という人は多いですよね。これを機に、正しい読み方をマスターしましょう♡Q.「粗利益」はなんと読む？「粗利益」は、「売上総利益」のことで、「売上高から仕入れにかかった原価を差し引いた数字」のことを意味する言葉です。この漢字、なんと読むでしょうか？Answer出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/cup-tea-on-book-flower-243178