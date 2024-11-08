元タレントの田代まさし氏（68）が、8日までに更新されたジャーナリスト丸山ゴンザレス氏のYouTubeチャンネル「丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニー」に出演。師匠・志村けんさんが、売りこみに来たアイドルを見分けていた“衝撃の方法”を明かした。今回の動画では、田代氏が、師匠の志村けんさんらとの交流の中で、さまざまな芸能界のビッグな人たちと接してきた当時ならではのぶっ飛んだエピソードなどが多数明かされた。丸山氏が