歌手の三宅健（45）が7日放送の日本テレビ系「ダウンタウンDX」（木曜後10・00）に出演。人気実力派芸人に対して思わず本音を伝えてしまう場面があった。今回は「日常の不満38連発！秋のデトックス祭り」と題して放送され、ゲスト出演した三宅。「飲食店でのモヤモヤ」というトークテーマで「焼肉に添えられている野菜」と紹介された。MCの浜田雅功が苦笑いしながら「これ誰?」と尋ねた。この意見を挙げたのはお笑いコンビ「