首相官邸に入る石破茂首相＝７日、東京・永田町時事通信社

石破茂氏とトランプ氏の電話会談は異例の5分で終了 性格反対の見方も

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 石破茂首相は7日、トランプ氏と電話会談をしたが、たった5分で終わった
  • 首相側近も「首相と次期大統領の性格は真逆だ」と認めているという
  • 政府関係者は「こんな政治状況で首相はトランプ氏と渡り合えるのか」と危惧
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