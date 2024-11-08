【「【推しの子】 1 幼年期・芸能界編」】 11月8日 発売 価格：840円 集英社は、マンガ「【推しの子】 1 幼年期・芸能界編」を11月8日に発売する。価格は840円。 本書はジャンプ系列の名作マンガを、ページ数の多い読切ボリュームで提供する「集英社ジャンプリミックス」の新シリーズ。B6判、420ページで「【推しの子】」の幼年