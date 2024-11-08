【「SHAMAN KING THE SUPER STAR」9巻】 11月8日 発売 価格：836円 講談社は、マンガ「SHAMAN KING THE SUPER STAR」の9巻を11月8日に発売する。価格は836円。 本作は武井宏之氏による「SHAMAN KING」シリーズの最新作。「少年マガジンエッジ」にて連載されていたが、同誌の休刊に伴い、「マガポケ」へと移籍している。 約11カ月ぶりとなる最