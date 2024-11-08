【「聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話」16巻】 11月8日 発売 価格：1,100円 秋田書店は、マンガ「聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話」の16巻を11月8日に発売する。価格は1,100円。 本作は車田正美氏による「聖闘士星矢」の正統続編。「週刊少年チャンピオン」にて約18年にわたって連載され、7月に連載完結を迎えた。 約6カ月ぶりの刊行となる1