色鮮やかなサンゴやコミカルに動く魚など、約130種類に出会えます。 長崎市の野母崎エリアの新スポット「小さな水族館」。 地域の活性化を目指します。 ディズニーアニメでもおなじみの「クマノミ」に 地元の港で採集された「タコクラゲ」も。 （子ども） 「なんか奥におる」 子どもたちも見たことない海の生き物に興味津々です。 今年7月長崎市高浜町にオープンした「のもざき