「ジャーナル スタンダード（JOURNAL STANDARD）」が、タレント東野幸治のファッションYouTubeチャンネル「東野デニム」とのコラボレーションアイテム第2弾を11月9日に発売する。ジャーナル スタンダード各店とジャーナル スタンダードの公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 コラボ第2弾では、シリーズ初のアウターを含む計8型を展開。オリジナルのワッペンが付属するMA-1（4万1800円）や、「HD」や「HGDM