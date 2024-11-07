代官山のセレクトショップ「カーブ ストア（CARV STORE）」が、クリエイターと協業したオリジナルプロジェクト「エス（es）」を始動する。第1弾コレクションを11月9日に発売。カーブストアと公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 第1弾では、ジュエリーブランド「メゾン ド パルス（MAISON D'PULSE）」を手掛けるSAKOがデザインしたアイテ