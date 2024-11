Nothing's Carved In Stoneが本日11月8日、coldrainのMasato (Vo) をフィーチャリングに迎えた新曲「All We Have feat.Masato (coldrain)」をデジタルリリースした。◆Nothing's Carved In Stone × Masato (coldrain) 画像対バンやフェスなどでの共演で親交があった両バンドだが、今回はNothing's Carved In StoneがMasatoに打診してコラボレーションが実現した形だ。楽曲制作中に「シャウトパートを入れてみては」という話になり