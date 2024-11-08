〈「（呼吸は）していないです。椅子に座って」“紀州のドン・ファン殺人公判”55歳下妻・須藤早貴（28）犯行直後の肉声と家政婦の悲痛「社長！社長！社長！」〉から続く2018年5月24日夜、「紀州のドン・ファン」こと和歌山県田辺市の資産家・野崎幸助氏（享年77）が急性覚醒剤中毒で死亡した事件から6年余。和歌山地裁で始まった55歳年下妻の須藤早貴被告（28）の裁判員裁判が、佳境を迎えている。【画像】須藤早貴容疑者19歳当