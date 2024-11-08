第83回西日本文化賞の受賞者3人による記念講演会が12月14日午後1時半から、福岡市・天神のアクロス福岡4階国際会議場である。聴講無料。11月15日まで受け付ける。講演するのは、長崎大名誉教授の朝長万左男さん（81）＝学術文化部門▽詩人の伊藤比呂美さん（69）＝社会文化部門▽九州大大学院教授の尾上哲治さん（47）＝奨励賞学術文化部門。自身も被爆者の朝長さんは被爆者医療に貢献。今年のノーベル平和賞に選ばれた日本