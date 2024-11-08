¡ÖÄº¤­½÷»Ò¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤ÈÅÏÊÕ¿¿°áÈï¹ð¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¶â¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤êÁÈ¿¥ÈÈºá½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡ÊÈÈºá¼ý±×¼ý¼õ¡Ë¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µ¥Û¥¹¥È¤ÎÅÄÃæÍµ»ÖÈï¹ð¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤¬£·Æü¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÅÄÃæÈï¹ð¤Ë¤ÏÄ¨Ìò£³Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£µÇ¯¡¢È³¶â£¸£°Ëü±ß¡¢ÄÉÄ§¶â£±£°£·£¹Ëü±ß¤ÎÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÈ½·è¤Ë¥Û¥¹¥ÈÈï³²²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÀÄ¾¯Ç¯¤ò¼é¤ëÉãÊì¤ÎÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¡ÊÎ¬¾Î¡¦ÀÄÊìÏ¢