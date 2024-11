左:『モガディシュ 脱出までの14⽇間』 ©2021 LOTTE ENTERTAINMENT & DEXTER STUDIOS & FILMMAKERS R&K All Rights Reserved.(写真:カルチュア・エンタテインメント提供)、中央:『ワンダー 君は太陽』 Wonder © 2017 Lions Gate Films Inc. and Participant Media, LLC and Walden Media, LLC. Artwork & Supplementary Materials © 2018 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Res