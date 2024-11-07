Googleスマホ・タブレット「Pixel」シリーズに2024年11月分のソフトウェア更新を提供開始！Googleは5日（現地時間）、スマートフォン（スマホ）など向けプラットフォーム「Android」における月次セキュリティーパッチの2024年11月分を告示しています。また同社は6日、これらの2024年11月分のセキュリティーパッチを含むソフトウェア更新を「Made by Google」として「Pixel」ブランドのスマホやタブレットにおいて2024年11月分のソ