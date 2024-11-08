（画像：国民民主党YouTubeチャンネルより）若者層は国民民主に託して政治を変えようとしている。その間を取り持ったのはYouTube。テレビでも新聞でもない。若者がYouTubeで政治を動かしたと言える。この十数年起こらなかった大変革が起きた。まず今回の衆議院選挙での比例代表の政党別の投票数を、前回2021年と比べてみよう。（画像：総務省自治行政局選挙部「衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果調」を基に筆者作成