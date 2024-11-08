サッカーの２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選・インドネシア戦（１５日、ジャカルタ）、中国戦（１９日、アモイ）に臨む日本代表メンバー２７人が７日、千葉県内での会見で発表された。エースＦＷ上田綺世（２６）＝フェイエノールト＝が負傷で選外となり、ＦＷ古橋亨梧（２９）＝セルティック＝が１年ぶりに復帰。欧州４季目で公式戦通算７９得点の快足ストライカーが、自身６戦不発の最終予選で初ゴールを狙う。初招集は０人。年