カワサキと共同でスーパーバイクレースへ挑戦、そのホモロゲマシンとして開発、公式テストで早くも1番時計を刻むポテンシャルを発揮！ EICMA（ミラノショー）2024年で、ビモータはカワサキとのプロジェクトによるKB998 Riminiをリリース（Riminiは本拠地リミニ市に因んだ車名）した。実はこれより前、2024年度のワールドSBK（スーパーバイクレース）の最終戦が終